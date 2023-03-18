من أكبر التمارين البحرية المختلطة عالمياً.. القوات البحرية تختتم مشاركتها في "IMX/CE23"

اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدّد الجنسيات 23 IMX CE، الذي نُفذ في مناطق عدة بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.