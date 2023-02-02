شركات محلية ناشئة في "الأمن السيبراني" تلتقي مؤسسات عالمية في "وادي السيليكون"

وشمل البرنامج الذي تم تنفيذه على مدى أسبوع في وادي السيليكون التعرف على الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأمن السيبراني؛ للاستفادة من خبراتها في التأسيس والنمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد وجامعة سان خوسيه، بالإضافة إلى لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السليكون؛ للاطلاع على تجاربهم الناجحة في إنشاء شركات رائدة، والتعرّف على أهم مقوّمات نجاح هذه التجارب.