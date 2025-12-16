إحالة محامٍ للتحقيق لعدم التزامه بحقوق المتدربين

وأوضح المصدر أن المحامي باشر تدريب عدد من المتدربين في منشأته القانونية دون الوفاء بدفع الأجور المستحقة لهم، في مخالفة صريحة للقاعدة (الحادية والأربعين) من قواعد السلوك المهني للمحامين، التي أكدت على ضرورة التزام المحامي بحقوق المتدربين لديه، وأن يكون قدوة حسنة لهم على المستويين المهني والسلوكي.