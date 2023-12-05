"صحة القنفذة" تنفذ "1350" جولة اكتشاف حشري لنواقل المرض

يذكر أن سكان مراكز محافظة القنفذة، خصوصًا الشرقية منها الواقعة على ضفاف الأودية؛ يعانون من كثرة انتشار البعوض، ويطالبون الجهات المعنية في البيئة والمياه والزراعة والصحة والبلديات، بتكثيف جولات رش المستنقعات، وأماكن تكاثر البعوض المحيطة بالتجمعات السكانية.