"صحة القنفذة" تنفذ "1350" جولة اكتشاف حشري لنواقل المرض

نفذت إدارةُ مراكز نواقل المرض والاستكشاف الحشري بصحة القنفذة، أكثرَ من "1350" جولة بمواقع الاستكشاف الحشري، خلال العام 2023.
جاء ذلك بواسطة "42" فريقًا ومدرّبًا، مجهزين بالأجهزة والمعدات لعملية الاستكشاف والرش في الأودية والقرى والمدن؛ منها "350" جولة إشرافية ميدانية.
ويعمل الفريق حسب خطّ سير معدّ مسبقًا لزيارة العديد من المواقع.
وتوجد سبعة مراكز لنواقل المرض، موزعة في المحافظة؛ لتقديم عملية الاستكشاف والمكافحة الحشرية وأعمال التوعية الصحية.
يذكر أن سكان مراكز محافظة القنفذة، خصوصًا الشرقية منها الواقعة على ضفاف الأودية؛ يعانون من كثرة انتشار البعوض، ويطالبون الجهات المعنية في البيئة والمياه والزراعة والصحة والبلديات، بتكثيف جولات رش المستنقعات، وأماكن تكاثر البعوض المحيطة بالتجمعات السكانية.