سلفة تتيح التمويل بين الأفراد

طرحت شركة التقنية المالية سلفة ابتكارها الجديد -عبر تطبيقها الإلكتروني- تمويل النظير للنظير للأفراد، حيث سيتمكن الأفراد من الاستثمار في التمويل من خلال تمويل أفراد آخرين يبحثون عن تمويل سريع، ويعتبر هذا النموذج التمويلي الأول من نوعه في المنطقة وسيكون بمثابة أداه استثمارية جديدة ذات عوائد مالية مرتفعة تطرح للسوق مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
سيتمكن المستثمرين الأفراد الراغبين في تمويل أفراد آخرين من الاطلاع على تفاصيل كل طلب تمويلي بما يشمل عمر المقترض، وقطاع العمل، ونسبة العوائد، ومبلغ ومدة التمويل، وحالة السداد لكل فاتورة. ولتقليل نسبة المخاطر على المستثمرين، تقوم سلفة من خلال نظامها الذكي بتقييم الفرص التمويلية ودرجة المخاطر لكل طلب، حيث يتمكن المستثمر من معرفة مدى المخاطرة على كل فرصة يقوم بتمويلها والملاءة المالية لكل فرد قام بطلب التمويل من خلال استعراض الفرص في سوق التمويل المدرج على تطبيق سلفة.
يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلفة، يزيد بن عبدالعزيز الطويل: "سعداء بتجربتنا وابتكاراتنا في قطاع التقنية المالية منذ إطلاق التمويل الاستهلاكي المصغر في ٢٠١٩ كأول شركة تطرح هذا المنتج، والتي لاقت قبولًا كبيرًا من الأفراد في المملكة العربية السعودية. ونفخر اليوم بطرح هذا النوع من أدوات الاستثمار والذي يعتبر أول منتج استثماري من نوعه في المنطقة يطرح للأفرد بتوزيعات شهرية، حيث نوفر للأفراد فرص استثمارية ذات طابع مختلف وبعوائد تعتبر مغرية". وأضاف: "إن هذا التطور السريع في القطاع لم يأتي إلا بسبب الرؤية الخلاقة التي يدعمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير القطاع المالي، ثم من الدعم الدائم من البنك المركزي السعودي لمواكبة التطور العالمي في قطاع التقنية المالية والذي يشهد مرحلة انتقالية فاقت دول متقدمة في هذا القطاع"
يذكر أن سلفة هي أول شركة تقنية مالية تقوم عبر تطبيقها الإلكتروني بتمويل الأفراد بمبالغ صغيرة تتراوح ما بين ١٠٠٠ ريال إلى ٢٥ ألف ريال وفترة سداد تتراوح ما بين شهر إلى ٢٤ شهر لسد الاحتياج الطارئ للمبالغ الصغيرة، واليوم -من خلال ابتكارها الجديد- أتاحت للأفراد الاستفادة والاستثمار في مجال التمويل بطريقة ذكية وسهلة.