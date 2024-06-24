سلفة تتيح التمويل بين الأفراد

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلفة، يزيد بن عبدالعزيز الطويل: "سعداء بتجربتنا وابتكاراتنا في قطاع التقنية المالية منذ إطلاق التمويل الاستهلاكي المصغر في ٢٠١٩ كأول شركة تطرح هذا المنتج، والتي لاقت قبولًا كبيرًا من الأفراد في المملكة العربية السعودية. ونفخر اليوم بطرح هذا النوع من أدوات الاستثمار والذي يعتبر أول منتج استثماري من نوعه في المنطقة يطرح للأفرد بتوزيعات شهرية، حيث نوفر للأفراد فرص استثمارية ذات طابع مختلف وبعوائد تعتبر مغرية". وأضاف: "إن هذا التطور السريع في القطاع لم يأتي إلا بسبب الرؤية الخلاقة التي يدعمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير القطاع المالي، ثم من الدعم الدائم من البنك المركزي السعودي لمواكبة التطور العالمي في قطاع التقنية المالية والذي يشهد مرحلة انتقالية فاقت دول متقدمة في هذا القطاع"