"الصحة القابضة" تُعلن خططًا مبتكرة لخدمة الحجاج في موسم 1447هـ

في إطار مشاركتها بمؤتمر ومعرض خدمات الحج 2025، كشفت شركة الصحة القابضة عن جهودها المتكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدةً أنها أكبر مقدم للخدمات الصحية في المنطقة، وذلك من خلال منظومة تشمل 20 تجمعًا صحيًا تغطي مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصحة القابضة، ناصر بن محمد الحقباني، خلال جلسة رئيسية بعنوان "منظومة الصحة المتكاملة في خدمة ضيوف الرحمن"، أن إجمالي القوى العاملة خلال موسم حج 1446هـ تجاوز 23 ألف ممارس صحي من أصل 50 ألف ضمن المنظومة الصحية السعودية، عملوا في المنافذ والمشاعر المقدسة، مدعومين بأكثر من ألفي سيارة إسعاف مجهّزة.
وأشار "الحقباني" إلى إطلاق مبادرة "عيادة أمل المتنقلة" خلال موسم حج 1447هـ، وهي عيادة ذكية تُعد من الحلول الرقمية المبتكرة، تقدّم خدمات الرعاية الطارئة والأولية والتخصصية بلغات متعددة، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأطباء افتراضيين، بما يضمن وصول الحجاج إلى رعاية صحية عالية الجودة في كل زمان ومكان، انسجامًا مع مستهدفات التحول الصحي في رؤية السعودية 2030.
وأكد أن عدد مراجعي المراكز الصحية من الحجاج خلال موسم 1446هـ تجاوز 109 آلاف، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 42,949 حالة، وقدّمت التجمعات الصحية أكثر من 1.4 مليون خدمة وقائية عبر المنافذ المختلفة.
كما استعرض مبادرة "حج بصحة"، التي استفاد منها أكثر من 123 ألف حاج من الداخل، عبر المتابعة الصحية قبل الحج، وتوفير الأدوية والفحوصات الطبية أثناء النسك، واستمرار الرعاية بعد عودتهم لمقر إقامتهم، ضمن نموذج متكامل للرعاية.
وشملت الابتكارات التقنية المقدّمة: الساعة الذكية لمرضى القلب، الروبوت الآلي لعمليات القسطرة، خدمات مستشفى صحة الافتراضي، ومنظومة القيادة والتحكم للاستجابة السريعة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الصحة القابضة، وهي شركة وطنية، تُشرف على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لـ20 تجمعًا صحيًا، ضمن نموذج يركز على الوقاية قبل العلاج، ويهدف إلى تسهيل الوصول للخدمة ورفع الجودة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.