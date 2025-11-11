"الصحة القابضة" تُعلن خططًا مبتكرة لخدمة الحجاج في موسم 1447هـ

تجدر الإشارة إلى أن شركة الصحة القابضة، وهي شركة وطنية، تُشرف على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لـ20 تجمعًا صحيًا، ضمن نموذج يركز على الوقاية قبل العلاج، ويهدف إلى تسهيل الوصول للخدمة ورفع الجودة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.