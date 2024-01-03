"الصحة" توصي 6 فئات بأخذ لقاح "كورونا المطوّر"

وأوصت الوزارة كلاً من: الحوامل، ومَن يبلغون من العمر 50 عاماً وأكثر، إضافة إلى الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى، والمصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، بما فيها السرطان النشط.