"مستقبل العقار" يسلط الضوء على دور المرأة في القفزات الكبرى للتنمية الوطنية

استعرض منتدى مستقبل العقار في جلسة حوارية اليوم بعنوان "مشاركة المرأة في القطاع العقاري"، دور المرأة في التنمية الوطنية، والقفزات الكبرى التي حققتها المملكة وتنفيذها لأهداف الرؤية.
وأكدت المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في روشن جيوفانا كارنيفالي، أهمية دور المرأة البارز في المجتمع الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب، وإيجاد حلول بديله لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في ظل الحفاظ على المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والعيش بشكل صحي.
ونوهت بمشاركة روشن بمئة ألف وحدة سكنية إلى عام 2030، وأن 46% من العمل في روشن يعتمد على العنصر النسائي، مشيدة بما يتم منحه للمرأة السعودية، وإتاحة الفرص التي تمكنها من تطوير ذاتها في مختلف المجالات.
وتناولت الجلسة أهمية القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، والعمل المشترك بين القطاع العام والخاص الذي أسهم في زيادة وتيرة جودة الحياة في المملكة في مختلف المشاريع التنموية.