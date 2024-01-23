"مستقبل العقار" يسلط الضوء على دور المرأة في القفزات الكبرى للتنمية الوطنية

وأكدت المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في روشن جيوفانا كارنيفالي، أهمية دور المرأة البارز في المجتمع الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب، وإيجاد حلول بديله لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في ظل الحفاظ على المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والعيش بشكل صحي.