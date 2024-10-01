رئيس "إتقان العقارية" يكرّم "البروفيسور رائد أزهر" تقديرًا لمنجزاته وإسهاماته الوطنية في المجالات الطبية

ضمن المسؤولية المجتمعية، وفي إطار إسهامات رائدة التسويق العقاري بالمملكة؛ شركة إتقان العقارية، في تحفيز أبناء الوطن الذين قدموا منجزات وإسهامات علمية وعملية تخدم الوطن محليًا ودوليًا؛ كرّم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، البروفيسور السعودي رائد أنور حامد أزهر، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، والحاصل على البورد الكندي والأمريكي والزمالة الأمريكية في تخصص جراحة الروبوت المتقدمة وجراحة أورام الكلى والمسالك البولية؛ تقديرًا لجهوده وإسهاماته الوطنية في المجالات الطبية.
من جانب آخر، تقدم البروفيسور رائد أنور حامد أزهر بالشكر والتقدير والعرفان لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية نظير تكريمه وتحفيزه بهذا التكريم غير المستغرب على الشركة التي تقوم بجهود مميزة لتحفيز أبناء الوطن والمشاركات في صناعة المنجزات والمساهمة في المناسبات الوطنية.
يُشار إلى أن البروفيسور رائد أنور حامد أزهر يشغل منصب رئيس الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، ورئيس الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية، ومؤسس ورئيس برنامج جراحة الروبوت في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة.