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رئاسة الشؤون الدينية تدعو الزائرين إلى احترام آداب الحرمين
أكدت ضرورة مراعاة الأنظمة والتفرغ للعبادة والصلوات
دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى ضرورة التزام المعتمرين والقاصدين بالأنظمة المتبعة في الحرمين الشريفين.
وأكدت أن ذلك واجب ديني ومطلب وطني ورسالة عالمية وحضارية وإنسانية.
وأهابت الرئاسة بالمعتمرين والزائرين والمصلين الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحانية المكان، ومراعاة الأنظمة والإجراءات، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية.
كما دعت إلى التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة، وتحقيق الأجواء الروحانية والإيمانية، وتعزيز قيم التآلف والتراحم بين الجميع.