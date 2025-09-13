اختتام تمرين النجم الساطع 2025: تميّز عسكري وشراكة استراتيجية

منذ النسخة الأولى للنجم الساطع، أُقيم أكثر من 100 تمرين عسكري مشترك في المنطقة. وشارك ما يزيد عن نصف مليون جندي في تمارين متعددة الأطراف مرتبطة بالقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في منطقة الخليج والمشرق. وقد استضافت دول عديدة مثل الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، هذه التمارين، مما ساهم في تأسيس قوات أكثر تكاملًا، وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للتحديات الإقليمية المشتركة.