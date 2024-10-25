وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لشركة الدواء في ملتقى الصحة العالمي

قام وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة جناح شركة الدواء للخدمات الطبية خلال ملتقى الصحة العالمي. استقبله سعادة الأستاذ محمد بن سعد الفراج، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي استعرض إنجازات الشركة واستراتيجياتها الطموحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة.
شملت الجولة الاطلاع على الخدمات اللوجستية المتخصصة، وأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاع الطبي. كما تم استعراض منجزات الشركة، مثل افتتاح عدد من فروع الصيدليات والعيادات في المملكة، وتطوير خدمة وصفتي لتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
أشاد الوزير بجهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكداً دورها الفاعل في المنظومة الصحية بالمملكة. كما أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما اطلع على مبادرات الشركة في توطين الصناعة والوظائف، وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، ودعم البحث العلمي والابتكار.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الصحة وبرنامج التحول الصحي لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.