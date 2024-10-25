وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لشركة الدواء في ملتقى الصحة العالمي

أشاد الوزير بجهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكداً دورها الفاعل في المنظومة الصحية بالمملكة. كما أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما اطلع على مبادرات الشركة في توطين الصناعة والوظائف، وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، ودعم البحث العلمي والابتكار.