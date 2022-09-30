تأكيدًا لمكانتها.. السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية 2023

من جهته، أبان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن استضافة السعودية المؤتمر تُشكِّل فرصة جوهرية لتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة، وتعكس مكانة السعودية الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي، علاوة على تسليط الضوء على النقلات النوعية المحققة في قطاع الطيران المدني بالسعودية.