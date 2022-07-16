"بايدن" في قمة جدة: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وسنواجه التهديدات معًا

وأردف الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بنشر التوترات في المنطقة، كما نرفض استخدام القوة لتغيير الحدود، لن نسمح بتعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر، وإدارتي تمنح الأولوية لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.