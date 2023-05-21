بعد 11 يوماً.. قرار ربط إدارات التعليم بالمحافظات بإدارات المناطق يدخل حيز التنفيذ

وجاء قرار وزير التعليم بإعادة ترتيب الهيكلة الإدارية لإدارات التعليم بالمحافظات عبر ربطها بـ13 إدارة تعليمية عامة باستثناء الإدارة العامة للتعليم في محافظات: جدة والطائف والأحساء، منظّماً للعمل التعليمي والاداري ومعززاً لتجويد قدرات الإدارات التعليمية والرفع من مخرجاتها، ومتوافقاً مع الأمر الملكي رقم (أ / 92) الذي جاء فيه على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات بالمنطقة، أن تعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله" ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من 12 / 11 / 1444هـ