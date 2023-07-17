هاتف HONOR Magic5 Pro يتألق في منافسات PUBG Mobile وتسريبات عن هاتف HONOR 90 الشامل القادم

وصلت مسابقة PUBG Mobile التي طال انتظارها إلى نهايتها المثيرة يوم أمس، حيث تركت اللاعبين مفتونين حتى اللحظة الأخيرة. فبالإضافة إلى الألعاب الرائعة، استطاع المشاركين تجربة عالم مُذهل من ألعاب PUBG Mobile على الهاتف المُبتكر HONOR Magic5 Pro. لطالما عُرفت العلامة التجارية العالمية HONOR بالتزامها تجاه مجتمع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، وبكونها تُقدم للمستخدمين بشكل مستمر بهواتف ذكية قوية من أجل إشباع حاجتهم من الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، هُناك أخبار مُثيرة عن إطلاق هاتف HONOR 90 5G، ما يعد بتجربة ألعاب مُعززة.