"المراجعين" تحتفل بـ1733 محاسبًا ومحاسبةً حصلوا على الشهادات المهنية

تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تحت رعاية وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارتها، غدًا الأربعاء؛ حفل الحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020 م - 2021 م تحت عنوان "نجاحنا قصة.. تقدر تعيشها"، بحضور عدد من المسؤولين.
وتحتفل الهيئة بحصول 1733 محاسبًا ومحاسبةً على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة، ليصل عدد الحاصلين على الشهادات المهنية في المملكة أكثر من 4100 منذ بدء تنفيذ الاختبارات.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في دعم المؤهلين والاعتزاز بهم، ويشهد الحفل تكريم المتفوقين من الحاصلين على الشهادات وتدشين منهج سوكبا التعليمي.
وسيتضمن الحفل توقيع اتفاقيتي تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية؛ لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعاً لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.
يُذكر أن عدد المتقدمين لاختبارات الهيئة المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به تلك الشهادات في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.