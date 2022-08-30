"المراجعين" تحتفل بـ1733 محاسبًا ومحاسبةً حصلوا على الشهادات المهنية

يُذكر أن عدد المتقدمين لاختبارات الهيئة المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به تلك الشهادات في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.