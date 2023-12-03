"الراجحي" يبارك لجمعية "المودة" حصولها على المركز الأول بجائزة تميز المنظمات غير الربحية

وقال الراجحي في برقية بعَث بها للجمعية: أشكر جميع زملائي وزميلاتي في الجمعية على جهودهم المميزة في تحقيق هذه الجائزة المهمة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على الكفاءة الاستثنائية لكوادر الجمعية، وجهودها الجلية في تنفيذ المشاريع التنموية لقضايا الأسرة بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع"، وأكد الوزير الراجحي أن الجائزة تُعتبر مؤشرًا مهمًّا على استراتيجية الجمعية في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي وفق رؤية السعودية 2030، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع، وتكوين بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء، وخدمة جميع المستفيدين".