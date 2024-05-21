بجوائز 60 مليون دولار.. المملكة تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى مطلع يوليو المقبل

وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت مؤخرًا عن الجدول الرسمي للبطولة الذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: "أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايتر™ 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8".