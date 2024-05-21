بجوائز 60 مليون دولار.. المملكة تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى مطلع يوليو المقبل

تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 4 يوليو حتى 25 أغسطس 2024م بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، وستُقام منافساتها في بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار.
وتُمثّل الكأس ومجموع جوائزها الاستثنائية خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية "EWCF" Esports World Cup Foundation -الجهة المنظمة للحدث- لتطوير وتنمية القطاع في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق، بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم، وللاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية وبجماهيرية المجال.
وتجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية، كما توفّر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب ضمن احتفال عالمي للرياضات الإلكترونية يضم مختلف الألعاب، وتعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة، إذ يهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة، ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية بصفتها مجالًا أساسيًا للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت: "تتمثل رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم، وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية"، مؤكدًا أن تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق يُعد لحظة خاصة وستدفع المزيد من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل.
بدوره، أكد المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران، أن المملكة تُثبت أنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع، مشيرًا إلى أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجمع أبرز الأسماء على صعيد اللاعبين والفرق والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعِدُ بمنافسات قوية ولحظات غير مسبوقة في مجتمع القطاع.
وقال: "التحضيرات والاستعدادات مستمرة، ونسير في الطريق الصحيح لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة"، وقال: "تسهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالميًا عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة؛ مثل برنامج دعم الأندية الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه، إلى جانب بناء القدرات التنافسية لهذه الأندية، مما يسهم بشكل كبير في دعم النمو والاستدامة المالية لقطاع الرياضات الإلكترونية بالكامل".
ومن خلال نظام تنافسي مبتكر، ستقدم "بطولة الأندية" 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم الإجمالي، وسيتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى ثلاث فئات إضافية هي: "الحدث الرئيسي، ومكافآت اللاعبين، والتصفيات التأهيلية".
وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسة البالغ عددها 20 منافسة جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50.000 دولار، وقبل انطلاق الأحداث الرئيسة، سيتم تقديم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة التي يديرها الناشرون الشركاء وEFG.
وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت مؤخرًا عن الجدول الرسمي للبطولة الذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: "أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايتر™ 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8".
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