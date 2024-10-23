عبدالعزيز الحصيني: الحالة المُمطرة ثابتة.. وتوقعاتٌ بسيولٍ قريباً

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ ثبات الحالة المُمطرة في جميع نماذج الطقس، رغم اختلافها في تحديد حدود تأثير الحالة وشدة غزارة الأمطار.
وأوضح، أن هذه التباينات تعود إلى موقع التقاء الكتلة الرطبة مع الهواء البارد المصاحب للمنخفض الجوي.
وأعرب "الحصيني"؛ عن تفاؤله بأن تكون الأمطار على أرض الواقع أفضل مما تشير إليه التوقعات، مشيراً إلى أن هناك فرصة لهطول أمطارٍ غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.
ودعا "الحصيني"؛ إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالتوجيهات؛ متمنياً أن تحمل الحالة الجوية المقبلة الخير للجميع.