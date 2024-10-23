عبدالعزيز الحصيني: الحالة المُمطرة ثابتة.. وتوقعاتٌ بسيولٍ قريباً

وأعرب "الحصيني"؛ عن تفاؤله بأن تكون الأمطار على أرض الواقع أفضل مما تشير إليه التوقعات، مشيراً إلى أن هناك فرصة لهطول أمطارٍ غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.