"متمم" يقدم قراءات وتحليلات في "البيان التمهيدي لميزانية 2023"

ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستدامة المالية ودورها في النمو الاقتصادي، ويستعرضون القراءة العامة للبيان التمهيدي لميزانية 2023، كما يقدمون تحليلات مالية واقتصادية للبيان، إضافة إلى الحديث عن التحديات في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الميزانية العامة للدولة.