"كهاتين" تقدم أكثر من 112 ألف خدمة لمستفيديها في النصف الأول من 2023

يذكر أن الجمعية تمكنت بفضل الله، من خلال منظومة الشراكات والدعم الحكومي ورجال الأعمال والمتبرعين، من إقامة العديد من البرامج والفعاليات التي ركزت على تفعيل مسارات خدمات كهاتين وإطلاق حزمة من المبادرات النوعية وفعاليات القبول المجتمعي، والتي ساهمت في تدريب وتأهيل وإبراز نماذج متميزة من الأيتام مع الاستمرار في تفعيل الجانب الإغاثي، حيث تم تأمين مساكن لأسر الأيتام وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والسلال الغذائية، إضافة إلى توجيه دعم إضافي للأسر الأشد احتياجاً لتحقيق هدف الاستقرار الأسري.