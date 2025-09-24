تتعلق بقطاعات عدة منها "العقار" و"الكهرباء".. طرح 40 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لمشروع (نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تنظيم القطاع وتطوير حوكمته وتنميته، والارتقاء به بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب التطورات التقنية الحديثة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 17 أكتوبر 2025م.