"حي الملك سلمان".. رؤى فريدة في التصميم العمراني تخاطب الحواسّ وتعزّز التنوع

في طريقها لأن تكون ضمن قائمة أعلى مدن العالم ملاءمة للعيش؛ تشهد العاصمة الرياض تطويرًا كبيرًا وغيرَ مسبوق ينقلها نحو هذا الهدف والغاية، ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون عاصمة القرار العربي والعالمي ضمن أفضل مدن العالم، عبر الحفاظ على الهوية والأصالة السعودية التي تدعم المستقبل.
وتفصيلًا: يأتي إعلان سمو ولي العهد عن مشروع "حي الملك سلمان" امتدادًا لحرصه الكبير ودعمه لتنمية المدن؛ تحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي، وذلك من خلال دمج حيَّيْ صلاح الدين والواحة المجاورة لحديقة الملك سلمان أكبر حديقة في العالم، لتنقل الرياض من قرية صغيرة إلى مدينة جذب سياحي واستثماري عالمي.
وتثمينًا وعرفانًا لراعي نهضة الرياض عبر التاريخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر أكثر من 50 عامًا، تأتي التسمية الجديدة ليكون الحي شاهدًا على حقبة تاريخية من الزمن نقلت الرياض عبر الأجيال لتكون أيقونة حضارة وعمران لمدينة عربية وإسلامية.
ويمثّل دمج حيَّي "الواحة" و"صلاح الدين" وتسميتهما بحي "الملك سلمان"؛ بهدف تطويرهما ومواءمتهما وفق الطراز السلماني، يمثّل فلسفة ورؤى فريدة في التصميم المعماري، بإنشاء مبان وساحات طبعت تفاصيلها في الذاكرة، عبر تصاميم راسخة لا يحدّها زمن، تخاطب الحواسّ، وتحيي المكان، وتعزّز الاختلاف والتنوع في تشكيلها.