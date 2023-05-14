"حي الملك سلمان".. رؤى فريدة في التصميم العمراني تخاطب الحواسّ وتعزّز التنوع

في طريقها لأن تكون ضمن قائمة أعلى مدن العالم ملاءمة للعيش؛ تشهد العاصمة الرياض تطويرًا كبيرًا وغيرَ مسبوق ينقلها نحو هذا الهدف والغاية، ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون عاصمة القرار العربي والعالمي ضمن أفضل مدن العالم، عبر الحفاظ على الهوية والأصالة السعودية التي تدعم المستقبل.