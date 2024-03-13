289 منشطًا دعويًا وعلميًا متنوعًا خلال شهر رمضان المبارك بالمنطقة الشرقية

وتشمل المناشط التي تستهدف جميع فئات المجتمع، 101 كلمة دعوية، و48 درسًا علميًا، وثماني حلقات حوارية (عن بُعد)، و129 محاضرة وعظية، إلى جانب ثلاثة برامج ودورات علمية.

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