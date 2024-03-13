289 منشطًا دعويًا وعلميًا متنوعًا خلال شهر رمضان المبارك بالمنطقة الشرقية

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكاتب التعاونية وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك 289 منشطًا دعويًا وعلميًا متنوعًا، بهدف بيان فضائل شهر رمضان وأحكامه وسننه وواجباته.
وتشمل المناشط التي تستهدف جميع فئات المجتمع، 101 كلمة دعوية، و48 درسًا علميًا، وثماني حلقات حوارية (عن بُعد)، و129 محاضرة وعظية، إلى جانب ثلاثة برامج ودورات علمية.
وتأتي هذه المناشط ضمن الجهود التي يبذلها الفرع لنشر الوسطية والاعتدال في إطار مواكبة نهج الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة عددٍ من المشايخ والدعاة والداعيات المؤهلين؛ لتبصير الناس بأمور دينهم.