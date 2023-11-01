"الصحة" توقّع مذكرةَ تفاهم لتعزيز مسار تشخيص وعلاج سرطان الثدي في المملكة

وستحدّد وزارةُ الصحة و"جي إي هيلث كير" العناصرَ الأساسية لضمان تنفيذ "برنامج المسار التشخيصي المتكامل لفحص صحة الثدي" بنجاح، بما في ذلك بناء القدرات اللازمة، وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وسيعمل الطرفان معًا لاختيار المنشأة المناسبة التي يمكن تجريب البرنامج فيها لتحسين مسار تشخيص سرطان الثدي في المملكة، إضافة إلى التعاون على تصميم استراتيجيات فعالة تضمن تنفيذ البرنامج بكفاءة، بما في ذلك تحديد نطاق العمل، وعدد المرافق ومواقعها، والجداول الزمنية للتنفيذ، وتمويل البرنامج، وغيرها من الجوانب الأخرى.