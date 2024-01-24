في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين ارتكبوا عدداً من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.
وفي الرياض، تم القبض على 6 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص، كما تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل تتضمن الدعوة للتجمُّع في مقهى؛ ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مواطن قام بإتلاف جهازَي رصد آلي بإسقاطهما عمداً.