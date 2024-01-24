في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين ارتكبوا عدداً من الجرائم

وفي الرياض، تم القبض على 6 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص، كما تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل تتضمن الدعوة للتجمُّع في مقهى؛ ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص.