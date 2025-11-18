خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.