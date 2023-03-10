السعودية تدين وتستنكر حادث إطلاق النار في كنيسة بهامبورغ الألمانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن لحادث إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانية الاتحادية، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وشدَّدت الوزارة على موقف السعودية الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة، وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء.. مؤكدة وقوف السعودية إلى جانب جمهورية ألمانية الاتحادية ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.
وقدَّمت السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية ألمانية الاتحادية حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.