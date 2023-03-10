السعودية تدين وتستنكر حادث إطلاق النار في كنيسة بهامبورغ الألمانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن لحادث إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانية الاتحادية، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.