وزارة الاستثمار تعزز دور الشباب السعودي في تحقيق رؤية 2030

وقّعت وزارة الاستثمار ومعهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تستهدف تطوير وتنمية البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية في مجال إدارة المشاريع، حيث تمثل المذكرة الموقعة مدخلاً واسعاً لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إدارة المشاريع، وتطوير كفاءات ومهارات الكوادر السعودية المهنية في هذا المجال الحيوي والمهم.
ومن جهته، أعرب رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، المهندس بدر بورشيد، عن سعادته وتفاؤله حيال هذا التعاون المهم، مؤكداً أن المذكرة تعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين المعهد ووزارة الاستثمار، وستسهم في تطوير القيادات السعودية وتعزيز القدرات في مجال إدارة المشاريع، مما سيعزز رفعة إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
وأكد "بورشيد" التزام المعهد بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير قدرات الكوادر السعودية في مجال إدارة المشاريع، وتحسين جودة إنجاز المشاريع في المملكة، معرباً عن ثقته في أن هذه المذكرة ستحقق هذا الهدف.
وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الحكومة السعودية والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير الكوادر السعودية المهنية في مجال إدارة المشاريع، مما سيساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لذا فإن هذا التعاون يعد جهوداً مشتركة لتطوير البنية التحتية وزيادة الكفاءة في إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، ويأمل الجميع في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الشراكة.
ويعد معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية من أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة في مجال إدارة المشاريع، حيث يقدم العديد من البرامج التدريبية والتعليمية في هذا المجال، ويهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير الكوادر السعودية المهنية في هذا المجال المهم.