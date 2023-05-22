وزارة الاستثمار تعزز دور الشباب السعودي في تحقيق رؤية 2030

ومن جهته، أعرب رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، المهندس بدر بورشيد، عن سعادته وتفاؤله حيال هذا التعاون المهم، مؤكداً أن المذكرة تعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين المعهد ووزارة الاستثمار، وستسهم في تطوير القيادات السعودية وتعزيز القدرات في مجال إدارة المشاريع، مما سيعزز رفعة إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.