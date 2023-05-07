"الخارجية العرب": استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات جامعة الدول

ورحب المجلس بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 إبريل الماضي، واجتماع عمَّان بشأن سوريا يوم الأول من مايو الجاري، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية، يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، وخصوصًا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب، وخطر تهريب المخدرات.. والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.