رئيس جامعة الإمام يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بالرياض

من جهته، أوضح عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأمير سعد بن سعود آل سعود في كلمة ألقاها أن الكلية رأت الحاجة المُلِحّة إلى إيلاء موضوع الإعلام الوطني أهمية كبرى، من خلال إقامة المؤتمر الذي يبحث في فكرة (الوطن) بوصفه الرمز والمعنى، ضمن الجدليات الإعلامية والاتصالية المتلاطمة، من منطلق النهوض بالدور العلمي والمجتمعي بمشاركة ما يقارب 70 شخصية، من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة في العديد من المجالات، وأصحاب الخبرات والتجارب الرائدة والمهتمين، إضافةً إلى الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب والطلبة حديثي التخرج.