رئيس جامعة الإمام يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بالرياض

دشن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الإعلام الوطني الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم، مؤتمر الإعلام الوطني، الذي تنظمه الجامعة ممثلةً بكلية الإعلام والاتصال، لمدة يومين بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها في العديد من المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن الجامعة في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة -يحفظها الله- كان لها دور كبير، ومبادرات متعددة في إقامة العديد من المؤتمرات والملتقيات والمعارض التي كان لها الأثر البالغ، والدور الفاعل في عكس الصورة المتميزة لهذه الجهود المبذولة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومستهدفات رؤية 2030، وطموحات وآمال أبناء وبنات الوطن.
وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي استجابةً للتحولات الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة إقليمياً ودولياً في وقت تشهد فيه الممارسات الإعلامية الكثير من التحديات في ضوء التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في محاولة البحث عن السبل الناجعة لمشاركة الإعلام في مسؤولياته الوطنية في التنمية والاستدامة.
من جهته، أوضح عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأمير سعد بن سعود آل سعود في كلمة ألقاها أن الكلية رأت الحاجة المُلِحّة إلى إيلاء موضوع الإعلام الوطني أهمية كبرى، من خلال إقامة المؤتمر الذي يبحث في فكرة (الوطن) بوصفه الرمز والمعنى، ضمن الجدليات الإعلامية والاتصالية المتلاطمة، من منطلق النهوض بالدور العلمي والمجتمعي بمشاركة ما يقارب 70 شخصية، من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة في العديد من المجالات، وأصحاب الخبرات والتجارب الرائدة والمهتمين، إضافةً إلى الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب والطلبة حديثي التخرج.
وأكد أن ثمة تجاذبات في مفهوم الإعلام الوطني، بين ذلك الإعلام الذي يمثل وجهة نظر الحكومات فقط، وبين وجهات نظر أخرى ترى أن كل إعلام يجب أن يُعنى في ممارساته المهنية بمجتمعاته وقضاياه، مشيراً إلى أن عالم اليوم تسوده فكرة أن الإعلام تجتذبه آليات السوق ورغبات الجمهور، وبالتالي ينصرف عن أداء دوره المهني وأولوياته الوطنية.
وأفاد عميد كلية الإعلام والاتصال إلى أن غايات المؤتمر تناول عددًا من القضايا المفصلية ذات العلاقة بمفاهيم الإعلام الوطني وتطبيقاته، معرباً عن أمله في أن يسهم المؤتمر بكافة جلساته العلمية المهنية، والحوارية، ومبادراته، وفعالياته المصاحبة، في تعزيز الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام السعودية، لتواكب المرحلة المتميزة التي تعيشها المملكة حضارياً وتنموياً، في ظل رؤية 2030.
وقد اشتمل الحفل على عرض مرئي بعنوان "أكاديميون في ذاكرة إعلام الوطن" وفيلم وثائقي عن "الإعلام السعودي: قرن من الانتماء والمهنية"، فيما دشّن رئيس الجامعة المرحلة الأخيرة من مشروع التحول الرقمي لصحيفة "المرآة" بالإضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء للمؤتمر.