"هيئة الطرق": 93.2% نسبة الالتزام في تنفيذ المشاريع أثناء 2023 والمستهدف كان 90%

وأوضحت هيئة الطرق أن مشاريع تنفيذ الطرق سجلت ارتفاعًا على مستوى الالتزام بلغت 93.2% خلال 2023، متجاوزةً النسبة المستهدفة المقدرة بـ 90%، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تبنيها لعقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار، بالإضافة إلى اعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأحدث وأكبر اسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفيرها لكوادر متخصصة في قطاع الطرق.