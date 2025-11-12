وزيرا الثقافة والتعليم يدشّنان أكاديمية "آفاق".. ويكرّمان الفائزين بمسابقة المهارات الثقافية

ويُعد تدشين الأكاديمية خطوة وطنية رائدة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تهدف إلى رعاية طلاب التعليم العام الموهوبين في مجالات الثقافة والفنون، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين المناهج الأكاديمية والمسارات الثقافية والفنية المتخصصة، بما يُمكّن الطلاب من صقل مواهبهم في الفنون البصرية، والموسيقية، والأدائية، ويمنحهم تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والإبداع.