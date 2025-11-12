وزيرا الثقافة والتعليم يدشّنان أكاديمية "آفاق".. ويكرّمان الفائزين بمسابقة المهارات الثقافية

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، دشّنت وزارتا الثقافة والتعليم اليوم أكاديمية "آفاق للفنون والثقافة"، وذلك بالتزامن مع الحفل الختامي لمسابقة المهارات الثقافية، الذي أُقيم في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتعليمية.
ويُعد تدشين الأكاديمية خطوة وطنية رائدة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تهدف إلى رعاية طلاب التعليم العام الموهوبين في مجالات الثقافة والفنون، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين المناهج الأكاديمية والمسارات الثقافية والفنية المتخصصة، بما يُمكّن الطلاب من صقل مواهبهم في الفنون البصرية، والموسيقية، والأدائية، ويمنحهم تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والإبداع.
وانطلقت الأكاديمية في مرحلتها الأولى في مدينتَي الرياض (للبنين) وجدة (للبنات)، مستهدفة طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، ضمن خطة توسّع تدريجية تشمل مختلف مراحل التعليم العام ومناطق المملكة خلال السنوات المقبلة، مع توفير بيئة تعليمية حديثة تتضمن مرافق متطورة، ومسارح، واستوديوهات متخصصة.
وشهد الحفل الختامي إعلان أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة المهارات الثقافية، وتكريم المبدعين في عشرة مسارات شملت: المسرح، الغناء، الفن الرقمي، العزف، الحِرف اليدوية، التصوير، القصة القصيرة، الأفلام، والمانجا. كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من المسابقة.
وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وتوجيه شغفهم نحو مجالات الثقافة والفنون، مع رفع مستوى الوعي بالهوية الثقافية الوطنية والمحافظة على الإرث السعودي الغني.
وشملت مراحل المسابقة تهيئة الميدان، واستقبال المشاركات، وفرز الأعمال، والتحكيم الأولي، وإقامة الحفلات على مستوى الإدارات التعليمية، تلتها المقابلات والمعسكر التدريبي، قبل الوصول إلى التحكيم النهائي والحفل الختامي.
وتندرج مبادرة "آفاق للفنون والثقافة" ومسابقة المهارات الثقافية ضمن إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الثقافي، وتعزيز الاستدامة في القطاع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانبين الثقافي والتعليمي.