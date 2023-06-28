جدة.. إزالة حظائر عشوائية ومصادرة 54 رأس ماشية

وأوضح مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رائد المطيري، أن الفِرَق الرقابية بمشاركة بلدية المليساء الفرعية نفّذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسالخ عشوائية داخل أحواش شعبية بأحياء الخمرة تديرها عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات النظافة، ولا تتبع وسائل السلامة الصحية في الذبح، وجرى على إثر ذلك التحفظ على 54 رأسًا من الأغنام.