"الجبير" يطلع على إنجازات المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء

زار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير،يوم أمس، المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
واطلع "الجبير" على ما يحتويه المعرض من جهود و إنجازات ساهمت بها مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي تستهدف زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة في المملكة، والمساهمة في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخي بالعديد من المبادرات ذات الصلة.