"الجبير" يطلع على إنجازات المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء

واطلع "الجبير" على ما يحتويه المعرض من جهود و إنجازات ساهمت بها مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي تستهدف زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة في المملكة، والمساهمة في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخي بالعديد من المبادرات ذات الصلة.