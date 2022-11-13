محليات

"الجبير" يطلع على إنجازات المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء

المقام على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
واس
واس

زار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير،يوم أمس، المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

واطلع "الجبير" على ما يحتويه المعرض من جهود و إنجازات ساهمت بها مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي تستهدف زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة في المملكة، والمساهمة في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخي بالعديد من المبادرات ذات الصلة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل بن أحمد الجبير
مؤتمر الأمم المتحدة
شرم الشيخ
منتدى مبادرة السعودية الخضراء

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