"بر جدة" توقع مذكرة تعاون مع جامعة جدة للنهوض بالعمل الاجتماعي والتطوعي

تشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة: تنظيم الفعاليات كالندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض والمسابقات، كما تشمل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل في مجال التطوع والخدمة المجتمعية، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الطرفين في إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة بمجالات المذكرة، إلى جانب المشاركة في المجالس الاستشارية لبرامج الجامعة العلمية ذات العلاقة بتنمية القدرات البشرية للعاملين في التطوع والخدمة المجتمعية بما يسهم في تطوير تلك البرامج ويحقق مواءمة مخرجاتها مع مستهدفات التنمية المستدامة.