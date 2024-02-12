"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على برنامج "مسؤول إدارة الكوارث"

ودعت "الهيئة"، المتقدمين، إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن متطلبات القبول هي: أن يكون المتقدم سعودياً، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، وتصنيفاً مهنياً في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة، وأن يكون تسجيله المهني في الهيئة سارياً، أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد سبتمبر ٢٠٢٢م.