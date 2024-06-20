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طريق "عسير- جازان" السريع يحظى باهتمام 69 شركة سعودية وعالمية

يمتد لمسافة 136 كلم و11 نفقًا بطول 9.2 كلم
طريق "عسير- جازان" السريع يحظى باهتمام 69 شركة سعودية وعالمية

تقدمت 69 شركة سعودية وعالمية بعطاءات للحصول على عقد تطوير وتشغيل مشروع طريق عسير- جازان السريع.

وتهدف المنافسة إلى جذب شركات بناء الطرق ذات أعلى مستوى؛ لضمان تحقيق أعلى كفاءة وخدمة وسلامة مرورية للمشروع.

ووفقًا للتفاصيل، سيمتد الطريق لمسافة 136 كيلومترًا من منطقة الفرعاء بعسير إلى ساحل البحر الأحمر، مرورًا بجازان، بثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل الطريق 6 تقاطعات و57 جسرًا بإجمالي طول 18 كيلومترًا و11 نفقًا بطول 9.2 كيلومترات.

وتم طرح المشروع بنموذج تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة (DBFOM) بعقد يمتد لمدة 30 عامًا.

وسيزيد الطريق الجديد من طاقة الطرق بين المنطقتين، وسيدعم السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية، كما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة في صدارة منتدى التنافسية العالمي في مؤشرات الاتصال بالطرق؛ مما يجعل السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

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طريق عسير- جازان السريع

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