"مرور مكة" لها بالمرصاد.. مخالفات مؤثرة بينها "عكس السير" ومواطنون يثمنون

كثفت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، تواجدها في أحياء متفرقة من مكة المكرمة؛ وذلك ضمن الحملات المرورية على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
ورصدت عدسة "سبق" جانبًا من تواجد رجال المرور في مخططات ولي العهد (5- 6- 7- 8) جنوب مكة المكرمة لرصد مخالفات عكس السير في أحد الشوارع الحيوية في المخطط؛ وهو الأمر الذي نادى به السكان في وقت سابق للحد من التجاوزات في ذلك الشارع من قِبَل بعض قائدي المركبات.
من جانبهم، عبر السكان عن شكرهم وتقديرهم لإدارة مرور العاصمة المقدسة، مثمّنين الدور الذي يقوم به رجال المرور في كل الأحياء والميادين لضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة قد كثفت تواجدها في عدد من الأحياء والشوارع والميادين بمكة المكرمة، لضبط الأنظمة المرورية وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين والمخالفين لأنظمة المرور، خصوصًا مخالفات عكس السير والتجاوزات الخاطئة والسرعة الزائدة؛ داعيةً كافة قائدي المركبات إلى التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
يُذكر أن مخالفات عكس السير حذّرت منها الإدارة العامة للمرور، مبينةً أن غرامتها تصل إلى 6000 ريال لخطورة تلك المخالفة على السلامة العامة.