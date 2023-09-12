"مرور مكة" لها بالمرصاد.. مخالفات مؤثرة بينها "عكس السير" ومواطنون يثمنون

ورصدت عدسة "سبق" جانبًا من تواجد رجال المرور في مخططات ولي العهد (5- 6- 7- 8) جنوب مكة المكرمة لرصد مخالفات عكس السير في أحد الشوارع الحيوية في المخطط؛ وهو الأمر الذي نادى به السكان في وقت سابق للحد من التجاوزات في ذلك الشارع من قِبَل بعض قائدي المركبات.