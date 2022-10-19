شركة "أراسكو" توقع إتفاقية توريد أعلاف "وافي" لشركة الظاهرة القابضة

ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي أعلنت كل من شركة أراسكو وهي أكبر منتج للأعلاف الكاملة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ومقرها الرياض (المملكة العربية السعودية) وشركة الظاهرة القابضة وهي من كبريات الشركات الزراعية عالمياً ومقرها أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن إبرام عقد توريد أعلاف حيوانية بكمية إجمالية تصل إلى ١٨٠ ألف طن من أعلاف "وافي"، والتي سيتم توريدها من خلال شركة الظاهرة للسوق الإماراتي، ويأتي هذا العقد ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والقائمة منذ سنوات، حيث تقوم الشركتين بالتوريد التبادلي بينهم لكميات تصل إلى ٥٠٠ ألف طن سنوياً من الخامات العلفية والأعلاف الكاملة. حيث تعتبر شركة الظاهرة من أكبر الموردين للمواد الأولية لأراسكو .
وتعمل الشركتين الرائدتين على تعزيز التكامل القائم بينهما والعمل الدائم على طرح المزيد من المنتجات والأعلاف وتأمين ودعم استقرار التوريد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء الإعلان عن ذلك ضمن فعاليات المعرض السعودي الزراعي في الرياض أثناء توقيع اتفاقية التوريد بين السيد ناصر بن عبد العزيز أبانمي ، الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو و السيد جانلوكا فابري ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة بالإنابة .
وتعليقاً على هذه المناسبة، تحدث م.محمد بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو قائلاً: “نحن سعداء لإرتباطنا بهذه الشراكة الاستراتيجية مع “شركة الظاهرة ”. بإعتبار أننا أكبر مُنتج للأعلاف الكاملة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، فنحن ندرك أهمية توفير المواد الأولية والخامات العلفية من مشاريع شركة الظاهرة الزراعية حول العالم ، ويأتي تعاوننا مع أحد الرواد البارزين في هذا المجال مثل “الظاهرة الزراعية ” ليساعدنا على الوفاء بالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات وسنستمر قُدماً بتوريد المزيد من أعلاف "وافي" لشركة الظاهرة خلال الأعوام القادمة .
وأشار سعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة قائلاً: “يُشكل عقد التوريد إرتكازاً مهماً لتعزيز العمل المشترك بين الشركتين، لتقديم أفضل المنتجات لزبائن الشركة في كِلتا الدولتين. حيث تعمل الظاهرة على تزويد أراسكو بالخامات العلفية من مشاريعها الزراعية حول العالم، وتعمل أراسكو على تزويد الظاهرة باحتياجاتها من الأعلاف الكاملة وأعلاف الدواجن وغيرها من الأعلاف للسوق الإماراتي، وتعمل الشركتين على مضاعفة الكميات خلال السنوات القادمة. وأضاف أن هذه الجهود تأتي لتلبي إحتياجات المستهلكين وتطلعاتهم، وفي الوقت ذاته للحصول على أفضل المنتجات وستكون بمثابة الهدف الأساسي من وراء هذه الإتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين اثنتين من المؤسسات الرائدة.
ويذكر أن أراسكو هي شركة سعودية خاصة تعمل في مجال إمداد الغذاء وتأسست في عام 1983م وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، ويعمل بها قُرابة ثلاثة آلاف موظف. حيث تُنتج وتمكن الآخرين من إنتاج غذاء مستدام عالي الجودة. وتعتبر شركة أراسكو الأعلاف إحدى الأذرع الاستراتيجية الست التابعة للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) ، وأراسكو الأعلاف هي شركة رائدة تنشط في مجال صناعة الأعلاف الكاملة، المخاليط العلفية والمدخلات العلفية (ثنائي فوسفات الكالسيوم) في منطقة الشرق الأوسط وتفخر بإبتكارها لأعلاف "وافي" والتي توفر أفضل غذاء للماشية. ولقد استثمرت الشركة أكثر من 35 عاماً في بناء وتشغيل مصانع الأعلاف بالمنطقة الشرقية و منطقة الرياض لتصبح من أفضل وأكبر شركات مناولة الحبوب بقدرة تخزينية 450 ألف طن متري بالصوامع التابعة للشركة، و أيضاً بصناعة أعلاف المواشي والدواجن، وأعلاف حيوانية آخرى و أعلاف الأحياء المائية المختلفة بطاقة إنتاجية تفوق 4.5 مليون طن سنوياً، وتعمل الشركة من دون توقف على تزويد الأسواق بمنتجات آمنة وعالية الجودة ومتوافقة مع أعلى المعايير والمقاييس العالمية، حيث حصلت أراسكو الأعلاف على شهادة الآيزو 9001 للجودة و الآيزو 22000 لسلامة الغذاء وتخضع للمراقبة الدورية من هيئة الغذاء والدواء السعودية.
كما تصنف أراسكو من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة العربية السعودية وهي واحدة من كبرى شركات الأغذية الوطنية على مستوى منطقة الخليج العربي التي تدعم الأمن الغذائي والأمن المائي.
ويذكر أيضاً أن شركة "الظاهرة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والمحاصيل الزراعية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها. وتتواجد "الظاهرة" في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.
وتدير "الظاهرة" أراضٍ زراعية تمتد على مساحة 350 ألف فدان بمناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة مثل الدانوب وكولورادو والنيل.
حيث تعتمد الشركة على أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة. وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة من القيام بإستثمارات بارزة في المجال اللوجستي، بهدف ضمان إمتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع. كما تمتلك "الظاهرة" وتدير15 مصنعاً ومنشأة مزوّدة بأحدث معدات معالجة وتعبئة الأعلاف، والتي تساهم من خلالها في تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان وشركات تربية الماشية.
وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في كلا من الهندوباكستان والامارات وتحديداً في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، وتمتلك "الظاهرة" حصصاً في ثلاثة مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغطاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في كلٍ من اليونان وبلغاريا. بالإضافة إلى معصرة لإنتاج زيت الزيتون بطاقة انتاجية 10 آلاف طنسنوياً في المغرب، ومزارع ألبان في صربيا والإمارات بعدد 20 ألف رأس من الأبقار بطاقة انتاجية 80 مليون لتر من الحليب سنوياً.