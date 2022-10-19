شركة "أراسكو" توقع إتفاقية توريد أعلاف "وافي" لشركة الظاهرة القابضة

ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي أعلنت كل من شركة أراسكو وهي أكبر منتج للأعلاف الكاملة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ومقرها الرياض (المملكة العربية السعودية) وشركة الظاهرة القابضة وهي من كبريات الشركات الزراعية عالمياً ومقرها أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن إبرام عقد توريد أعلاف حيوانية بكمية إجمالية تصل إلى ١٨٠ ألف طن من أعلاف "وافي"، والتي سيتم توريدها من خلال شركة الظاهرة للسوق الإماراتي، ويأتي هذا العقد ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والقائمة منذ سنوات، حيث تقوم الشركتين بالتوريد التبادلي بينهم لكميات تصل إلى ٥٠٠ ألف طن سنوياً من الخامات العلفية والأعلاف الكاملة. حيث تعتبر شركة الظاهرة من أكبر الموردين للمواد الأولية لأراسكو .

وتعمل الشركتين الرائدتين على تعزيز التكامل القائم بينهما والعمل الدائم على طرح المزيد من المنتجات والأعلاف وتأمين ودعم استقرار التوريد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.