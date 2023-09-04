العمالة المهنية المخالفة بـ"صناعية صبيا".. أرق مستمر لملاك السيارات ومطالبات برقابة صارمة

وتعتمد العمالة المخالفة على الترصد لملاك المركبات أمام محلات قطع الغيار؛ من أجل إقناعهم بتسليم مركباتهم لصيانتها، وغالبًا ما تنتهي تلك العملية بعدم نجاح الإصلاح أو ظهور خلل جديد؛ وهو الأمر الذي يتسبب في خسائر ومعاناة لملاك المركبات نظرًا لكون العمالة المخالفة لا ترتبط بموقع ورخصة وسجلات رسمية يمكن الاعتماد عليها لأخذ الحق.