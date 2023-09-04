العمالة المهنية المخالفة بـ"صناعية صبيا".. أرق مستمر لملاك السيارات ومطالبات برقابة صارمة

تنتشر في المنطقة الصناعية بمحافظة صبيا، العمالة المهنية المخالفة التي لا تنتمي للمؤسسات المرخصة؛ مما يسهم في زيادة العشوائية ويتسبب في متاعب لملاك السيارات المتعطلة، وسط مطالبات لفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان بتنشيط عمليات التفتيش وتكرارها لإيقاف هذه الظاهرة عند حد النظام.
وتعتمد العمالة المخالفة على الترصد لملاك المركبات أمام محلات قطع الغيار؛ من أجل إقناعهم بتسليم مركباتهم لصيانتها، وغالبًا ما تنتهي تلك العملية بعدم نجاح الإصلاح أو ظهور خلل جديد؛ وهو الأمر الذي يتسبب في خسائر ومعاناة لملاك المركبات نظرًا لكون العمالة المخالفة لا ترتبط بموقع ورخصة وسجلات رسمية يمكن الاعتماد عليها لأخذ الحق.
ووفقًا للعديد من الشكاوى والملاحظات التي تَلَقّتها "سبق" في أوقات متفاوتة؛ فقد تضمنت أن الصناعية الجديدة بمحافظة صبيا بحاجة إلى تنظيمات للعمالة التي لا تحمل شهادات ومهنًا محددة وفق نظام الإقامة والعمل وتعبث بالمركبات؛ مناشدين وزارة الموارد البشرية اتخاذ إجراءات صارمة دائمة داخل الصناعية وليس لأوقات محددة فقط.