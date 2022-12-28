"الصحة" توقّع اتفاقية تعاون في "البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للابتكار"

وتضمنت الاتفاقية تطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير الأعمال، وإنشاء معمل ذكاء اصطناعي خاص بالبيئة الآمنة الحاضنة للابتكار (sandbox)، إضافة لبناء نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق متطلبات هيكلة ومعمارية البيانات، للمشاركة في تقديم دورات تدريب وورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي.