"السديس" يناقش استعدادات وخطط شؤون الأئمة لشهر رمضان المبارك

من جهة أخرى أكّد رئيسُ الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أهميّةَ إبراز دور مؤذّني المسجد النبوي، في إطار تعظيم رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم، مُسديًا الشكرَ لولاة الأمر الميامين على ما يلقاه مؤذّنو وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.