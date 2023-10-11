بالفيديو.. "القحطاني" لـ"يا هلا بالعرفج": شركاء الإعلام انطلاقة جديدة للتدريب والتأهيل على المنصات الإعلامية

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع "أماني العجلان"، تتحدث عن علاقتها بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذتها وهي تمشي، وكان من أهمها قرار التقاعد، وتوصي صناع المحتوى بصناعة محتوى لا يخجلون منه فيما بعد.