مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الأولى في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وفقاً لـ" Forbes"

احتفظت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالمركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيرًا في الشرق الأوسط وللعام الثاني على التوالي، في إنجاز نوعي جديد، وفقاً لتصنيف مجلة " Forbes" لعام 2023، كما نافست كيانات اقتصادية ضخمة في قطاعات مختلفة كالبترول والصناعة والمصارف والبنوك، والتعدين والاتصالات، وفرضت وجودها ضمن الـ"100" الكبار، بفضل النمو الكبير الذي طرأ على قيمتها السوقية والمبيعات والأصول والأرباح.
وقال الدكتور سليمان الحبيب - رئيس مجلس الإدارة ، أن هذا النجاح المشرف الذي حققته المجموعة، يأتي تتويجاً للعمل المتواصل من أجل تحسين جودة وأمان وكفاءة خدماتها، ومواكبة أرفع معايير الجودة المحلية والعالمية، وتطبيق أحدث الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في مجال الرعاية الصحية على المستويات الطبية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى الحرص على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة جميع المرضى والمراجعين.
وتابع الدكتور سليمان الحبيب قائلاً أن هذا النجاح الكبير أيضاً تقدير لنمو المجموعة المستدام وتزايد قيمتها السوقية، وأدائها المتميز ومركزها المالي القوي، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة على كافة المستويات، وتوسع مشاريعها وانتشارها الذي مكّنها -بفضل الله- من خدمة أكثر من "5,3" مليون مراجع، كما أنها استطاعت من خلال مشاريعها المتنوعة إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع، إذ أنها خلقت فرصاً واسعة للتوظيف، وأحدثت تأثيراً كبيراً ونوعياً في مجال تدريب الكوادر الطبية والإدارية والهندسية، ودعمت وشجعت أعمال البحث العلمي، بالإضافة إلى قيادتها للكثير من المبادرات المجتمعية ذات التأثير الفعال في إطار المسؤولية المجتمعية.
وأكد د.الحبيب أن حصول المجموعة على المركز الأول في هذه القائمة يأتي امتداداً لإنجازاتها المتتالية وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والدولية.
وختم حديثه قائلاً: " أود هنا أن أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- فلولا دعمها غير المحدود لشركات القطاع الخاص الوطنية، والبيئة المثالية للاستثمار التي هيأتها المملكة، لما حققت المجموعة مثل هذه الإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي"
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعَد واحدة من أكبر مؤسسات الرعاية الصحية نمواً وتطوراً بمنطقة الشرق الأوسط، فقد بدأت استثماراتها عام 1995م، وتقوم حالياً بإدارة وتشغيل "22" منشأة طبية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبأصول مسجلة بقيمة "3,4" مليار دولار، وأمامها فرص واعدة من أجل تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام المقبلة، إذ إنها تقوم حالياً بإنشاء "6" مشاريع جديدة، بكلفة إجمالية تتجاوز الــ "2" مليار دولار.