مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الأولى في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وفقاً لـ" Forbes"

وتابع الدكتور سليمان الحبيب قائلاً أن هذا النجاح الكبير أيضاً تقدير لنمو المجموعة المستدام وتزايد قيمتها السوقية، وأدائها المتميز ومركزها المالي القوي، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة على كافة المستويات، وتوسع مشاريعها وانتشارها الذي مكّنها -بفضل الله- من خدمة أكثر من "5,3" مليون مراجع، كما أنها استطاعت من خلال مشاريعها المتنوعة إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع، إذ أنها خلقت فرصاً واسعة للتوظيف، وأحدثت تأثيراً كبيراً ونوعياً في مجال تدريب الكوادر الطبية والإدارية والهندسية، ودعمت وشجعت أعمال البحث العلمي، بالإضافة إلى قيادتها للكثير من المبادرات المجتمعية ذات التأثير الفعال في إطار المسؤولية المجتمعية.