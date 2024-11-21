مركز زراعة الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب السويدي.. كفاءات طبية ونجاحات لافتة

وأضاف د. طارق أن من بين هذه الحالات مرضى يعانون من الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والدورة الدموية، مضيفاً أن التعامل مع هذه الحالات التي تتسم بالتعقيد يبدأ بإجراء فحوصات مكثفة ودقيقة للدم، والكشف على كافة أجهزة الجسم، وقياس المناعة والتجانس والتطابق في الأنسجة، والتصوير الأشعاعي للبطن والأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات أخرى دقيقة للمتبرع، موضحاً أن العمليات التي أجريت بالمركز تكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ودون أي مضاعفات أو مخاطر على المتبرعين أو المستقبلين.