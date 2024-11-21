مركز زراعة الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب السويدي.. كفاءات طبية ونجاحات لافتة

يعد مراكز زراعة الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من الكفاءات الطبية، التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة الواسعة، في كُبرَى المستشفيات الأوروبية والأمريكية، وطاقم تمريضي وفني متمرس، إضافة إلى أن المركز أيضاً مزود بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية، كما أن المسالك البولية بالمستشفى حاصل على اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.
وقال د. طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية بالمستشفى: إن المركز حقق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، حيث نجح في إجراء عمليات نقل وزراعة كلى معقدة لمراجعي الفشل الكلوي، الذين كانوا يعيشون على جلسات الغسيل الدموي بواقع جلستين أوثلاث جلسات أسبوعياً، واكتنف بعض هذه الحالات الكثير من التعقيدات الصحية والجراحية الحادة، التي تسببت في رفض بعض المستشفيات والمراكز إجراء عمليات الزراعة لهم.
وأضاف د. طارق أن من بين هذه الحالات مرضى يعانون من الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والدورة الدموية، مضيفاً أن التعامل مع هذه الحالات التي تتسم بالتعقيد يبدأ بإجراء فحوصات مكثفة ودقيقة للدم، والكشف على كافة أجهزة الجسم، وقياس المناعة والتجانس والتطابق في الأنسجة، والتصوير الأشعاعي للبطن والأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات أخرى دقيقة للمتبرع، موضحاً أن العمليات التي أجريت بالمركز تكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ودون أي مضاعفات أو مخاطر على المتبرعين أو المستقبلين.
وتابع قائلاً: إن هذه الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز، أهّلته لتقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في تخصص زراعة الكلى، علاوة على أن المركز يجد الإسناد من أقسام أخرى تحظى أيضاً بمقدرات كبيرة كقسم المسالك البولية الحاصل على اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC لجراحات المسالك البولية، و قسم أمراض الكلى والتخدير، حيث تتكامل أدوراها وتشكل فريقاً واحداً متكاملاً لضمان تحقيق أفضل النتائج في عمليات زراعة الكلى، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وحدة العناية المركزة التي تقوم بمتابعة حالات زراعة الكلى عبر طاقم طبي مؤهل ومتخصص في إجراءات العناية المركزة، تحت إشراف استشاريين متخصصيين، على مدار الساعة إضافة إلي كوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة.
وتتوفر للمركز كذلك غرف عمليات وفق أعلى المواصفات، ومجهزة بأحدث التقنيات إضافة إلى أن المستشفى يتمتع بمختبر آلي متطور يتميز بدقة النتائج، وحاصل على شهادات الاعتماد العالمية، والتي من بينها شهادة التميز بمستشفيات العالم العربي والشرق الأوسط من Arab Health.
ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI ، وكذلك اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.