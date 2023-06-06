"الأرصاد" ينبّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وعسير والباحة وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشرقية وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد أمطارًا غزيرة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف ومرات والقويعية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة لأمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة النماص وبلقرن ورجال ألمع وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.