"الأرصاد" ينبّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد أمطارًا غزيرة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.