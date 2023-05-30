بالصور .. "جدة ويفز" تصنع أجواء المرح لهُواة المُغامرات البحرية

جذبت منطقة "جدة ويفز" إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة في فعاليات تقويم جدة 2023، عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة؛ بالعديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة.
وتوافد زوار "جدة ويفز" بكثافة للاستمتاع بالفعاليات والتي تناسب جميع المراحل العمرية وتضمُّ مجموعة من العروض الحماسية.
كما تتيح "جدة ويفز" لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: "دراجات شيلر" المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و"السي پوپ" وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة، و"الجت سكي" من خلال تجربة ركوب الدباب البحري.
وسجلت "جدة ويفز" إقبالاً كبيراً من السياح وزوار عروس البحر الأحمر من عشاق الفعاليات البحرية بمختلف الأعمار خاضوا خلالها العديد من التجارب المشوقة واستمتعوا بالعروض المقدمة في أجواء بحرية فريدة.
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