بالصور .. "جدة ويفز" تصنع أجواء المرح لهُواة المُغامرات البحرية

كما تتيح "جدة ويفز" لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: "دراجات شيلر" المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و"السي پوپ" وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة، و"الجت سكي" من خلال تجربة ركوب الدباب البحري.