"️العثيم للاستثمار" تُحقق إنجازًا استثنائيًّا وتحصد جائزة MUSE العالمية للعام الثاني على التوالي

يُذكر أن "العثيم للاستثمار"، التي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًّا، إضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ موزعة على مناطق ومدن المملكة، باستثمارات تزيد على 15مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها).