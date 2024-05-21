"️العثيم للاستثمار" تُحقق إنجازًا استثنائيًّا وتحصد جائزة MUSE العالمية للعام الثاني على التوالي

أعلنت شركة العثيم للاستثمار فوزها بجائزة MUSE العالمية للعام الثاني على التوالي، وذلك عن فئة هوية العلامة التجارية لمشروعها "العثيم بارك" في مدينة الدمام، في إنجاز جديد، يُضاف إلى سجل إنجازات الشركة، ويؤكد التزامها بتقديم مشاريع شاملة ومتكاملة ومبتكرة، تساهم في تنمية المجتمع.
ويعتبر مشروع "العثيم بارك" أحد أضخم مشاريع العثيم الاستثمارية الحديثة في المنطقة الشرقية؛ إذ يُعدُّ وجهة متكاملة، تجمع بين التسوق، والترفيه، والضيافة.. ويتميز بتصميماته الذكية والحديثة؛ ليجسد رؤية الشركة نحو التوسع والانتشار بمشاريع عصرية استثنائية في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن مشروع "العثيم بارك" في الدمام يساهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات هيئة تطوير المنطقة الشرقية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تعزيز برامج جودة الحياة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات؛ إذ إن المشروع يساهم في توفير أكثر من 3500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن رؤية تستهدف 50 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030 في مختلف مشاريع الشركة.
وقال ابن عميره: "إن العثيم للاستثمار بقيادة رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، تهدي هذا الإنجاز الجديد إلى صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن نایف بن عبدالعزیز، أمیر المنطقة الشرقیة، ونؤكد في الوقت ذاته أن الشركة مستمرة في مواكبة مسيرة التحول، وتحقيق المزيد من الإنجازات إيمانًا بدور القطاع الخاص، ومساهماته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة بقيادة مولاي خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-".
وتعد جائزة MUSE العالمية واحدة من أبرز الجوائز في العالم الرقمي المختصة بالإبداع والابتكار والتصاميم النوعية في المشاريع التجارية على مستوى العالم. كما تتميز لجنة جوائز MUSE بخبرة واسعة ومتصلة في مجال التصميم والتسويق.
وفضلاً عن ذلك، فإن الجائزة يشارك فيها أكثر من 118 دولة تحت إشراف أكثر من 200 محكّم دولي متعدد الجنسيات، كما تغطي 100 ألف مشاركة في 25 برنامجًا للجوائز. وقد حصل على هذه الجائزة عدد من الشركات العالمية الكبرى.
يُذكر أن "العثيم للاستثمار"، التي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًّا، إضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ موزعة على مناطق ومدن المملكة، باستثمارات تزيد على 15مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها).